James Caan, actor de "El Padrino" y "Misery", muere a los 82 años

James Caan, quien interpretó a Sonny, el intempestivo hijo mayor de Vito Corleone en "El Padrino" y al escritor en el filme de suspenso "Misery", falleció a los 82 años, informó este jueves su entorno próximo.

"Es con gran tristeza que informamos la muerte de Jimmy la noche del 6 de julio", dijo su familia en la cuenta de twitter del actor.

Caan, quien también tuvo roles protagonistas en "Mi profesión: Ladrón" y "Rollerball", fue nominado al Óscar en 1973 por su papel en el clásico de la mafia dirigido por Francis Ford Coppola.

"Jimmy era uno de los más grandes. No sólo era uno de los mejores actores que la industria haya visto, él era divertido, leal, preocupado y amado", escribió su mánager Matt Del Piano en un comunicado a la AFP. "Lo extrañaré muchísimo".

Las redes sociales se inundaron con palabras de pesar y homenajes al actor, cuya causa de fallecimiento no fue informada.

"La familia aprecia las demostraciones de amor y las sentidas condolencias, y pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil", agregó la publicación en su cuenta de Twitter, cerrando con "Fin del tuit", frase con la cual Caan firmaba sus posts.

Casi no llegó a interpretar su mítico personaje

Caan casi no llegó a interpretar el papel que se convertiría en su papel característico. Paramount originalmente lo eligió como el hermano menor Michael y Carmine Caridi como Sonny. Pero Coppola, que había dirigido a Caan en "The Rain People" (1969), insistía en que solo él podía hacerle justicia al personaje, recuerda la revista The Hollywood Reporter.

Una vez que el estudio estuvo de acuerdo, el actor nacido en el Bronx aprovechó la oportunidad. “¿Qué maldita transformación ? Obviamente, crecí en el barrio. No tuve que trabajar en un acento ni nada”, dijo a Vanity Fair en una entrevista de 2009.

Caan admitió que el tono de una escena en particular en la que Sonny confrontó a la familia sobre su decisión de ingresar al negocio de las drogas le estaba causando problemas. La solución le llegó de la nada. “Me estaba afeitando para ir a cenar o algo así, y por alguna razón comencé a pensar en Don Rickles”, dijo. “Conocí a Rickles . Alguien me estaba cuidando y me dio esta cosa: ser Rickles , decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa”.

Al burlarse de esta personalidad cómica de insultos recién descubierta, Caan improvisó una línea durante la escena que solidificó el carácter nervioso del gángster. "¿Qué crees que es esto, el ejército, donde les disparas a una milla de distancia?" Sonny le gritó a su hermano Michael (Al Pacino ). “Tienes que acercarte , así, ¡y bada bing ! Les vuelas los sesos con tu bonito traje de la Ivy League. (Apareció en una escena de flashback en la segunda parte).









