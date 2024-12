Jamie Foxx recibió atención médica tras un altercado en la celebración de su cumpleaños 57

El actor y comediante estadounidense Jamie Foxx necesitó atención médica tras ser golpeado en la cara con un vaso mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante de Beverly Hills, según reportó este sábado el periódico Los Angeles Times.



El incidente ocurrió el viernes en la noche en el famoso restaurante Mr. Chow cuando “alguien de otra mesa arrojó un vaso que lo golpeó en la boca”, dijo un portavoz del actor al rotativo.



Foxx, que este 13 de diciembre cumplió 57 años, recibió atención médica y puntos de sutura en la boca. Este sábado se está recuperando, según su agente.



La policía de Beverly Hills respondió a un llamado por un posible asalto de arma mortal en el restaurante, pero tras la investigación determinó que se trataba de un altercado físico que “involucró a varias partes”. No hubo arrestos, según informó en un comunicado.



En abril del año pasado, Foxx estuvo hospitalizado por 20 días en Atlanta (Georgia) por una emergencia médica que comenzó con un dolor de cabeza.



Jamie Foxx (Texas, 1967) ganó el Óscar a mejor actor por 'Ray' (2004), así como el Globo de Oro y los premios del Sindicato de Actores, el BAFTA y el Critics Choice por esta misma cinta.



El actor estuvo nominado en 2005 al galardón de mejor actor de reparto por el filme 'Collateral' en los premios de la Academia de Hollywood, los Globos de Oro y los BAFTA, pero no logró alzarse con el triunfo en ninguno de ellos.



Entre las películas más aclamadas en las que ha aparecido también figuran: 'Miami Vice' (2005), 'Valentine's Day' (2009), 'Django Unchained' (2012) o 'Spider-Man: No Way Home' (2021), entre otras.



De la misma forma, a lo largo de su carrera se ha desenvuelto en diferentes facetas como comediante, productor discográfico y cantante de R&B.