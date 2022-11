Jennifer López anuncia nuevo disco inspirado en Ben Affleck

Jennifer López anunció el lanzamiento de su nuevo disco, This is me... now , en el que vuelve a inspirarse en Ben Affleck, coincidentemente, 20 años después de presentar This is me... then , material que también habló de su relación, en ese entonces a un paso del altar.



Hace unos días, la cantante de 53 años eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram y cambió su foto de perfil a un fondo negro, lo que encendió las alarmas de sus seguidores: crisis matrimonial o nuevo proyecto.



Afortunadamente fue la segunda opción y, otra vez en Instagram, JLo adelantó lo que vendrá con un video que muestra su evolución desde This is me... then , estrenado en 2002, cuando estaba comprometida con el protagonista de Armageddon.

La 'diva del Bronx' reveló las canciones del disco, 13 en total y con nombres muy explícitos: Dear Ben (Querido Ben, en español) , Broken like me (Roto como yo) , Midnight trip to Vegas (Viaje de medianoche a Las Vegas) y Greatest love story never said (La historia de amor más grande jamás contada).

This is me... now es el noveno álbum de la cantante y, como dice la revista People, se trata de "esperanza, fe y amor verdadero que nunca muere".