Jennifer López y Ben Affleck se separan a las tres semanas de su boda... 'para extrañarse'

Ben Affleck regresó a Los Ángeles después de su luna de miel, pues va a filmar unas escenas para Aquaman and the Lost Kingdom, donde volvería interpretar a Batman. Sería el regreso de su personaje desde que lo vimos en la La Liga de la Justicia de Zack Snyder (82%). Parece que con los retrasos de la cinta de The Flash la logística ha cambiado y Ben Affleck sigue siendo el Batman del universo cinematográfico de DC. También pudimos ver al Batman de Affleck tener una aparición en el avance de Shazam! Fury of the Gods.



Mientras, parece que Jennifer decidió quedarse Europa con sus hijos un poco más. Lo que no se ha confirmado es si van a vivir en casas separadas o cuánto tiempo se mantendrán lejos. Parece que la resolución de separarse es algo que ambos habían decidido incluso antes de casarse en Las Vegas. Lo que queda claro es que esta decisión fue tomada por ambos al estar conscientes de que sus carreras profesionales pueden llegar a ser muy demandantes. Según la fuente que habló directamente con Hollywood Life afirmó lo siguiente: "Lo que hace única a su relación es que saben mejor que nadie lo demandante que conlleva hacer lo que hacen. Ellos realmente creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, los dos están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación de ganar-ganar".