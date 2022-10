Jerry Lee Lewis, leyenda del rock & roll, muere a los 87 años

Jerry Lee Lewis, el extravagante padre fundador del rock 'n' roll, arrogante gritador de country y homenajeado con el premio Grammy Lifetime Achievement Award 2005, murió el viernes. Tenía 87 años.

Lewis murió por causas naturales en su casa en el condado de DeSoto, Mississippi, al sur de Memphis, dijo su publicista, Zach Farnum de 117 Group, a The Hollywood Reporter . TMZ informó prematuramente su muerte a principios de esta semana.

Apodado "The Killer", Lewis era un artista eléctrico que todavía actuaba hasta los 80 años. Conocido por estándares de rock como "Whole Lotta Shakin' Goin On", "Great Balls of Fire", "Baby Baby Bye Bye", "Breathless" y "High School Confidential", acumuló 10 discos de oro durante su carrera, con su más grande, los dúos de estrellas de 2006 lanzan Last Man Standing , vendiendo más de medio millón de unidades en todo el mundo.

Como pianista, y estrella de rock descarada, Lewis mezcló rockabilly, gospel, blues y country mientras golpeaba febrilmente las teclas más altas con la mano derecha. Con su largo cabello rubio volando, a menudo se paraba encima del piano, derribando el banco y cualquier otra cosa que estuviera en el escenario.

Precursor de The Who y Jimi Hendrix, Lewis incluso prendió fuego a su instrumento, haciendo imposible que nadie lo eclipsara. “Nadie quería seguir a Jerry Lee”, dijo una vez Johnny Cash , “ni siquiera Elvis”.

Elegido al Salón de la Fama del Rock and Roll en la clase inaugural de 1986, Lewis fue llamado "una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos" por su antiguo colaborador, Kris Kristofferson . Un documental sobre su vida, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, dirigido por Ethan Coen , se presentó en Cannes este año.

Lewis tuvo una vida tumultuosa y sufrió una reacción violenta en los medios cuando se reveló que se había casado en secreto con su prima de 13 años, Myra Gale Brown, su tercera esposa, en diciembre de 1957. Tenía 22 años en ese momento.

Nacido el 19 de septiembre de 1935 en el este de Luisiana de padres pobres e indigentes Elmo y Mamie Lewis, Lewis se crió en el cristianismo y se crió en una granja familiar en Ferriday que "producía más personas famosas por milla cuadrada que cualquier otro pequeño pueblo estadounidense". dijo en una ocasión.

Lewis aprendió por sí mismo a tocar el piano a los 8 años y cantaba música gospel en la iglesia. Sus dos primos, Mickey Gilley, quien se convirtió en un exitoso cantante de country, y Jimmy Swaggart, eventualmente un reconocido evangelista de la televisión, compartían intereses musicales similares. Sus influencias formativas incluyeron escuchar las transmisiones de radio de Grand Ole Opry que presentaban a personajes como Jimmie Rodgers, Hank Williams y Moon Mullican.

Lewis se mudó a Memphis en 1956 para hacer una audición para Sam Phillips, el propietario de Sun Records y el hombre que grabó por primera vez Cash, Elvis Presley y Carl Perkins. Phillips no estaba allí cuando llegó Lewis, por lo que el productor Jack Clement grabó el sencillo debut de Lewis, una versión rockabilly de "Crazy Arms" de Ray Price.

Lewis pasó a trabajar en el estudio como músico de sesión, tocando el piano en numerosas grabaciones de Cash, Billy Lee Riley ("Flyin' Saucers Rock 'n' Roll") y Perkins ("You Can Do No Wrong", "Your True Amor”), entre otros. Las sesiones del Million Dollar Quartet en Sun, grabadas por Phillips, fueron el resultado de una jam session espontánea, con muchas canciones gospel, en las que participaron Presley, Cash, Perkins y Lewis.

(Más tarde, Lewis formó parte del legendario álbum Class of '55 tributo a Presley con Cash, Perkins y Roy Orbison).

La versión rockabilly de Lewis de "Whole Lotta Shakin' Goin' On", grabada por primera vez por Big Maybelle, alcanzó el número 1 en las listas de country y R&B y el número 3 en las listas de pop en 1957. "Sabía que era un éxito cuando Lo corté”, dijo Lewis, “pero Sam Phillips pensó que era demasiado arriesgado”.

"Great Balls of Fire", que también se estrenó en 1957, le dio a Lewis una innegable fama mundial y "Breathless" siguió en 1958, ambos rompiendo el Top 10 en las listas pop en el No. 2 y No. 7, respectivamente.

Su sexto matrimonio, con Kerrie McCarver, duró de 1984 a 2004 y tuvo un hijo, Jerry Lee Lewis III. Se casó con su séptima esposa, Judith Brown, en 2012 y vivían en un rancho en Nesbit, Mississippi.