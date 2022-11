Joaquín Sabina: "Ahora ya no soy tanto de izquierda porque tengo ojos y oídos para ver lo que está pasando"

"Esta deriva me rompe el corazón, justamente por haber sido tan de izquierda. Pero ahora ya no lo soy tanto, porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando. Y es muy triste", explicó Sabina, acompañado del propio León de Aranoa y del músico Leiva, que creó la banda sonora de este trabajo.

"He estado tiempo muy enfadado con el siglo XXI porque veía que todo lo que pasaba, como Trump o Putin, eran cosas feas, incluso el lenguaje de la gente en las redes sociales y con las tecnologías se iba degradando muchísimo y a mí el lenguaje me importa mucho", afirmó.

"Aunque el otro día pensando me di cuenta de que era demasiado pesimista: también hay cosas buenas, como la vacuna del covid que ha llegado pronto y bien. También le ha ganado Lula a Bolsonaro, que no está mal, y ha aparecido un héroe extraordinario, que es Zelenski. poco más", añadió.

El músico ha confirmado que, finalmente, su nuevo disco junto a Leiva no llegará para Navidad, sino para 2023. "Podría ser para esas fechas, pero al final hemos decidido que no. Yo me voy de gira a finales de febrero y no me gusta hacerlo sin canciones nuevas, pero gabraremos 3 ó 4 y luego ya sacaremos el disco completo", apuntó.