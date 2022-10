Jorge Román: “Fue muy fuerte interpretar a Carlos Monzón”

Es uno de los invitados más frecuentes del Festival Internacional de Cine de Santa Cruz (Fenavid). En la edición 22 del evento cinematográfico no podía faltar el actor y docente argentino Jorge Román, que este año participó con un laboratorio de actuación y presentó su libro Vivo el cine, apuntes para no actuar .

“Si yo no hubiera actuado bien en cine, me hubiera tenido que dedicar a otra cosa, porque, la verdad, es que a mí me tocaron directores muy talentosos. Si hay un mérito mío, es que en todo proyecto que encaré puse todo mi amor, ya sea un proyecto chiquito o grande. Ahí está el secreto, cuando digo amor, digo ser profesional, ser solidario; de lo contrario, no lo hagas”, agrega