Jurado de EEUU declara culpable a rapero Tory Lanez de dispararle a Megan Thee Stallion

Durante el segundo día de deliberaciones, los miembros del jurado hallaron culpable al rapero canadiense de 30 años, cuyo verdadero nombre es Daystar Peterson, de dispararle en los pies a la intérprete de "Savage", luego de gritarle "baila perra".



Sobre Lanez, quien se declaró inocente, pesan los cargos de ataque con un arma semiautomática, disparar un arma con grave negligencia y porte de un arma cargada y sin registro en un vehículo.



Megan Thee Stallion, cuyo nombre real es Megan Pete, afirma que iba en un vehículo con Lanez, su guardaespaldas y su amiga Kelsey Harris luego de una fiesta en la casa de Kylie Jenner en Hollywood, la madrugada del 12 de julio de 2020.



La cantante habría hecho un comentario sobre Lanez, lo que desató una discusión. Enseguida el rapero abrió fuego hiriéndola en los pies.



La artista de 27 años dijo que lo vio apuntándole y disparando.



"Estoy en estado de shock. Estoy asustada. Oigo el tiro y no lo puedo creer, él me está disparando", dijo en su momento ante el tribunal.



"No sabía que tenía un arma esa noche".



La mujer, sangrando, adolorida y vistiendo apenas una tanga, terminó aceptando entrar al vehículo de nuevo. "Él se disculpó" y, según ella, le ofreció un millón de dólares por su silencio.



La policía detuvo el auto poco después y la artista fue llevada a un hospital, donde le trataron las heridas que ella inicialmente atribuyó a vidrios rotos.



El abogado de Lanez, George Mgdesyan, rebatió las afirmaciones: dijo que la investigación había sido mal conducida y que la policía se había anticipado a sacar conclusiones.



La intérprete de "WAP" ha dicho que ella y Lanez eran cercanos antes del ataque y que tenían relaciones sexuales ocasionales.



Mgdesyan afirmó en el juicio que quien abrió fuego contra Megan Thee Stallion fue su exasistente, Kelsey Harris, quien aparentemente desconocía la intimidad entre los dos músicos y habría disparado en un arrebato de celos.



Pero la fiscalía refutó que en ese escenario habría sido más simple para Megan Thee Stallion acusar a Harris que al rapero.



"El acusado tiene el ego golpeado porque Megan era más exitosa que él", dijo la fiscal Kathy Ta.



"Ella irrespetó su rap. Él tiene un ego gigantesco y no soportó ser irrespetado. El acusado le disparó a Megan", expresó Ta en sus argumentos finales.



Lanez no reaccionó ante la lectura del veredicto y fue puesto en custodia inmediatamente, según medios locales.



La sentencia para el cantante está prevista para el 27 de enero.