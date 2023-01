Justin Bieber vende los derechos de sus canciones por USD 200 millones

El cantante canadiense Justin Bieber ha vendido los derechos de su catálogo musical a Hipgnosis por 200 millones de dólares, siguiendo así el camino de artistas como, como Bob Dylan y Bruce Springsteen, según ha informado la empresa y una fuente cercana al caso.



El Wall Street Journal había informado en diciembre que el artista cedía sus derechos por unos 200 millones de dólares, cifra confirmada el martes a la AFP por una fuente cercana al caso.



"Hipgnosis ha adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales (incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación), grabaciones maestras y derechos conexos de todo su catálogo", ha declarado Hipgnosis, la sociedad de gestión de derechos musicales que ya posee los de los Red Hot Chili Peppers.



Hipgnosis no reveló el importe.



El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre ellos sus mayores éxitos "Baby", "Sorry" y "Love Yourself".



El acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas, que se han convertido en activos valiosos, especialmente con la revolución del streaming.



La compra formaba parte de la asociación de Hipgnosis con la firma de gestión financiera Blackstone, que anunció a finales de 2021 una inversión de 1.000 millones de dólares para seguir comprando música.



A sus 28 años, "Justin Bieber es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos", presume Hipgnosis.