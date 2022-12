Koqui Handal: “Quiero ser más artista que empresario”

El empresario José Luis, Koqui, Handal que actualmente expone en su galería ubicada en Manzana40 habló con EL DEBER de sus nuevos proyectos en el campo de la pintura, además del aprendizaje que le trajo sus 30 años de trayectoria en el arte.

- ¿Cómo define su estilo?

Como moderno, contemporáneo, con una técnica propia donde aplico muchos colores. Me gusta experimentar mucho con mi arte soy autodidacta, no he estudiado he aprendido en base a experiencia y a experimentar diferentes técnicas.

- Estudió Administración de empresas, ¿es más un hombre de negocios o de arte?

Siempre he sido un hombre de negocios, pero definitivamente he encontrado el equilibrio de lo que soy como empresario con el tema de mi arte y eso me ha estabilizado me ha dado mucha paz, equilibrio en lo que hago día a día, creo que es lo que más me ha ayudado a enfrentar todos los problemas que uno tiene en el día a día en el ámbito empresarial.

Quiero ser más artista que empresario. Es algo que a mis 60 años quiero realmente realizarme ir dejando mis actividades empresariales a mis hijos y poder dedicarme del todo al arte. Hace tres años me dedico medio tiempo, a partir de ahora uno de mis proyectos es dedicarme a la pintura.

- ¿Cuáles son sus obras más consentidas?

Tengo diferentes facetas y etapas dentro de mi creación, siempre me inspirado en lo que es la naturaleza y animales, creo que me ha gustado mucho venerarlos, magnificarlos y realmente potenciarlos. Me gusta mucho la naturaleza y creo mucho en la protección de la naturaleza por eso es que yo magnifico a los elefantes por ejemplo yo les pongo trompas largas, mucho colorido, igual que a los caballos con largos clines, siempre tratando de magnificarlos y venerarlos.

Siempre he tenido diferentes tendencias, ahora estoy haciendo una serie de bailarinas. Todas me gustan, creo que cada serie son diferentes etapas cada vez me siento más seguro y más evolucionado

- ¿En qué se inspira?

Me inspiro en la naturaleza, en el día a día.

- ¿Qué significa para Santa Cruz y para usted como artista tener esta galería de arte en Manzana40?

Esta galería la hemos abierto el año pasado y para mi ha sido como un proyecto de vida, es un reto muy grande para poder mostrar básicamente mi arte. Tengo la fortuna de mostrar lo que hago a todo aquel que entra en el boulevar y me da mucha satisfacción porque es una de las metas y retos más importantes de mi vida, independiente de mis proyectos empresariales.

- ¿Con estos espacios como su galería se crea una especie de apoyo para los artistas?

Yo creo que Bolivia en está creciendo a pasos agigantados en lo que es apreciación del arte yo veo que la gente lo aprecia más, lamentablemente a veces el artista no tiene espacios oportunos para exponer sus cuadros. Considero que el arte boliviano es magnífico hay artistas muy talentosos y que no son valorados a nivel de lo que son. Me encantaría que todos tengas las oportunidades de tener espacios como este, pero ahora vemos el apoyo de algunas instituciones y creo que poco a poco se está logrando que el arte se muestre a nivel internacional.

- ¿Ha tenido la oportunidad de exponer en otros países?

En Estados Unidos estuve en Miami y Dallas, además en Argentina y Chile.

- ¿Qué nuevos productos tiene en su galería?

Ahora tengo nuevos productos inspirados en mi arte, tengo chocolates, carteras, una línea de vinos con mi firma y con mi nombre. Las carteras por ejemplo son cuero nacional con mucho detalle y fino acabado y los chocolates son ideales para regalar y para aquel que quiera dar un detalle.

- ¿Qué otros proyectos más tiene?

Siempre innovando tratando de ser diferente el próximo año quiero ir a una exposición en Miami ya tengo reservada la galería. En general es dedicarme al arte.

