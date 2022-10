La actriz estadounidense Alyssa Milano cree que MeToo liberó la palabra de las mujeres

Cinco años después de prender la mecha del movimiento MeToo, la actriz estadounidense Alyssa Milano dice que se siente orgullosa de ver que las mujeres rechazan "verse silenciadas".



"Mucho ha cambiado" explicó Milano a AFP, recordando su famoso tuit del 15 de octubre de 2017, cuando pidió a las mujeres que compartieran sus traumas de acoso sexual bajo la etiqueta #MeToo.



La intérprete, de 49 años, que se hizo popular con programas como "Who's the Boss?" y "Charmed", reconoció que fue víctima de una agresión sexual durante una filmación en los años 1990.



"Lo más evidente es que rechazamos ser silenciadas y que hemos unido nuestras voces" explicó en Cannes, donde participó en el festival de programas televisivos Mipcom.



Milano consideró positivas las nuevas legislaciones en Estados Unidos contra la discriminación de género y el acoso, así como la creación de "coordinadores de intimidad" para ensayar las escenas de contenido sexual en las películas.



"Para mi no tenía sentido el hecho de que si había un animal en el rodaje, fuera obligatoria la presencia de un representante de la Humane Society (organización protectora de animales) mientras que los actores tienen que enfrentar situaciones de vulnerabilidad, no solamente las escenas de amor" sin ayuda, explicó Milano.



A su juicio, la reciente sentencia de la Corte Suprema estadounidense, que devolvió a los estados la potestad sobre el derecho al aborto, es una reacción a esos movimientos de emancipación femenina.



"La igualdad y la equidad son aterradores para muchos hombres blancos en el poder", aseguró.



"Arrebatarnos nuestra autonomía es el caso más extremo de los intentos de impedir nuestra evolución y nuestro crecimiento", explicó.



Alyssa Milano asegura confiar mucho en las nuevas generaciones.



"Tengo muchas esperanzas", indicó, en alusión a las nuevas generaciones "que no solamente se contentan con aprender que las chicas pueden hacer las mismas cosas que los chicos, sino que además lo viven realmente".