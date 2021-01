La actriz y "chica Bond" Tanya Roberts muere a los 65 años de edad

Escucha esta nota aquí

La actriz y "chica Bond" estadounidense Tanya Roberts falleció en Los Ángeles a la edad de 65 años, tras permanecer hospitalizada varios días, informó este lunes la prensa.



Roberts, que había sido hospitalizada el 24 de diciembre tras haberse desplomado mientras caminaba con sus perros, murió el domingo, según informó su agente Mike Pingel a The Hollywood Reporter.



Roberts era conocida por su participación en la película de James Bond de 1985 "A View to a Kill," ("Panorama para matar", o "En la mira de los asesinos"), protagonizada por Roger Moore en su última aparición como 007.



Nacida en Nueva York en 1955, Roberts fue modelo antes de iniciar su carrera como actriz en la temporada final de "Charlie's Angels" ("Los Ángeles de Charlie").



Más recientemente, Roberts participó en la serie "That '70s Show", en la que hacía el papel de madre de Donna, interpretada a su vez por Laura Prepon.