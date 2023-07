La insólita reacción de Victoria Beckham al fichaje de Lionel Messi: "¡Apaga el móvil!"

"Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono comenzó a vibrar constantemente", dijo el ex internacional de Inglaterra en una entrevista con el portal The Athletic.

Beckham contestó la llamada y mientras escuchaba electrizado la noticia del fichaje , su esposa, la ex estrella de Spice Girls Victoria Beckham, no lo encontró divertido en absoluto.

"Mi esposa me dijo: '¿Es en serio?! ¡Apaga tu móvil!”, reveló a su vez la mujer de 48 años, sobre la mañana del 7 de junio. Las cosas, sin embargo, no tardaron en cambiar: "Cuando Victoria acabó de despertarse, me abrazó y me emocioné de nuevo".