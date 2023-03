‘La Juntucha Nacional’ toma por cuatro noches la capital cruceña

Los comediantes bolivianos que hacen stand up se han puesto serios y han decidido dar un golpe en la mesa y demostrar que el género goza de buena salud en el país y crece no solo en público, sino también en propuestas.



Con ese espíritu es que 32 comediantes de diferentes partes del país tomarán, desde hoy, a las 20:00, y hasta el sábado el Paraninfo Universitario Humberto Parada Caro, para presentar sus monólogos humorísticos, en lo que pretende ser el evento de ‘stand up comedy’ más grande que se haya realizado en Bolivia.



‘La Juntucha Nacional’, como se denomina el evento, es organizado por el club de comedia de stand up La Tuja y es una versión ampliada de una primera versión que se organizó en 2021 y que convocó a los comediantes activos más conocidos del país. El año pasado se suspendió por los conflictos sociales y por la pandemia, pero este año no solo regresa fortalecido con la presencia de un número mayor de participantes, sino que se aventura a un teatro como el Paraninfo Universitario con capacidad para cientos de personas.



“Lo bonito es que el género ha crecido tanto que hay un efecto colectivo entre los ‘estandaperos’ nacionales de unirnos para mostrar lo que hacemos”, dice entusiasta Ariel Vargas gestor del evento y propietario de La Tuja, el único club de comedia de stand up de Bolivia. El actor y comediante ha visto cómo, en pocos años, lo que era una propuesta de humor casi marginal ha cobrado una gran fuerza. “Es emocionante, porque estamos llegando a un público que antes era impensable para nosotros. Empezamos en un bar con siete a ocho personas y ahora hay más público y una movida que nos permite hacer cuatro días en un teatro, lo que también permite que gente que no conoce el género pueda acercarse y descubrirlo”, afirma Vargas.



Crece como la espuma



“La idea de la Juntucha Nacional es poder contagiar el entusiasmo que a nosotros nos provoca el género. Es algo que disfrutamos tanto, que nos cuesta creer que otras personas no lo están disfrutando como nosotros”, asegura el comediante camireño Saúl Montaño.



El monólogo cómico en vivo o monólogo humorístico en vivo, como también se denomina al stand up, se generalizó en Estados Unidos desde mediados del siglo xx y luego se extendió a diversas partes del mundo, pero en Bolivia es relativamente nuevo. “No tiene más de diez años, con Javicho Soria y otros exponentes de este tipo de humor, como La Maldita Comedia, pero se ha acelerado en los últimos tres años. Sin embargo, el género todavía no es popular; entonces esta idea de remar contra lo adverso hace que nos predisponga a estar más unidos”, asegura Montaño.



“Los standaperos generalmente tienen otras profesiones, pero con el stand up logran hacer catarsis de sus problemas diarios, con la sociedad y con lo que pasa en el país. Todo para hacer reír a un público que se puede sentir identificado. La Juntucha Nacional es un bufet donde el público puede probar cómo es la comedia en cada departamento”, asegura José Carlos Robs, que será uno de los protagonistas de este festival que promete continuar cada año.