La novela es el género más leído y las mujeres son las que compran más libros

Conocer el consumo e intereses literarios en una sociedad siempre es importante. En ese sentido y en el marco de la vigésima tercera Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, el Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE) llevó a cabo un estudio sobre consumo literario entre los visitantes de la feria.



El proceso de selección de la muestra fue a base del flujo aleatorio de visitantes agrupados en rango de edades: menores de 18 años, de 18 a 34 años, de 35 a 54 años y de 55 años o más; por género y máximo nivel de instrucción alcanzado (grado académico).



Entre algunos de los resultados que llama la atención del estudio se encuentra que el promedio de libros comprados por visitante es de 1,74, mientras que el promedio de gasto obtenido entre los encuestados fue de 128,56 bolivianos durante su visita a la FIL.



Entre los visitantes segmentados por género se observa que para ambos géneros el tipo de obra literaria más comprada fueron las novelas, seguido por obras infantiles genéricas y obras de orden religioso e histórico, entre otros con menor porcentaje comprado por visitantes encuestados. Similar resultado se observa cuando el estudio se basó en el rango de edades y en de nivel de instrucción.



Mujeres lectoras



Un dato que llama la atención y que tienen en común la mayoría de los segmentos es que las mujeres son las que más compran libros. Del grupo de visitantes menores de 18 años, el 70,5% de los visitantes corresponden al género femenino, respecto al 29,5% correspondiente al género masculino. El 70,5% de los encuestados menores de 18 años afirmó haber comprado por lo menos un libro, frente al 29,5% que mencionó no haber comprado ninguno.



Entre las obras literarias más compradas por encuestados menores de 18 años están Hola Caos (Florencia Squillacioti), Antes de diciembre (Joana Marcús), Todo lo que nunca fuimos (Alice Kellen), Eleonor&Park (Rainbow Rowell) y Fangirl (Rainbow Rowell), todos son novelas. Las editoriales con más obras compradas por encuestados menores de 18 años son Grijalbo, Alfaguara, La Hoguera, Lexus y Montena.



El 80,7% de los encuestados entre 18 y 34 años afirmó haber adquirido algún libro frente al 19,3% que mencionó no haber comprado ninguno. Entre las obras literarias compradas por visitantes encuestados en este rango están Inevitable desastre (Jamie McGuire), Perfectos mentirosos (Álex Mírez), Un hombre en la oscuridad (Paul Auster), El Duende del siglo XXI (Bárbara Antelo) y Cuentos para endulzar la noche (Bárbara Antelo). Los autores más comprados por visitantes entre 18 y 34 años son Bárbara Antelo, Alex Mirez, Carlos Cuauhtémoc, Jaime McGuirre e Isabel Allende.



Entre los tipos de obras literarias de mayor preferencia en los visitantes de entre 18 y 34 años se destacan las novelas con el 26%, seguido con el 9,7% las obras históricas, las obras infantiles genéricas en tercer lugar con el 6,7%.



De los encuestados entre 35 y 54 años, el 72,3% afirmó haber comprado algún libro durante su visita a la feria, frente al 27,7% que mencionó no haber realizado consumo literario. Entre las obras literarias más compradas en este rango están A través de mi ventana, El Principito, La Biblia y Animales del Océano. El tipo de obra literaria más comprada por visitantes de entre 34 y 54 años corresponde a novelas ( 24,1%), seguido por obras infantiles (15%) y obras históricas (7,14%). Las casas editoriales que se destacan con más obras literarias compradas por visitantes entre 34 y 54 años, son Kipus, Alfaguara, DeBolsillo, Montena y Plural.



Entre los tipos de obra literaria más comprada por visitantes mayores de 55 años se destacan las novelas y los libros infantiles genéricos con 13,6% cada uno, seguido con un 9% a las obras históricas, con 4,55% cada uno a obras literarias religiosas, de marketing y negocios.