La próxima temporada de 'The Last of Us' no adaptará el segundo videojuego en su totalidad

HBO renovó oficialmente “The Last of Us” para una segunda temporada a principios de este año, pero los creadores están planeando “más de una temporada” para contar la historia mucho más amplia de la secuela del videojuego .

Lanzado para PlayStation 4 en 2020, siete años después del debut del juego original, “The Last of Us: Part II” cuenta una historia más grande y compleja que su predecesor. Hay muchos más personajes, escenas retrospectivas y escenarios de acción, y los creadores de la adaptación de HBO, Craig Mazin y Neil Druckmann, confirmaron a GQ que los eventos de la "Parte II" abarcarán más de una temporada.