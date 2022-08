La voz y las canciones de Yuri Ortuño en Santa Cruz

Luego de varios años sin actuar en la capital cruceña, regresa el reconocido músico orureño Yuri Ortuño con el espectáculo Dos generaciones, un mismo canto, en el que comparte escenario con su hijo Yuri Mijail y el grupo La Nueva Generación.



El espectáculo se presentará este viernes 12 y el sábado 13 de agosto, a partir de las 21:00, en el Multiteatro (zona de Equipetrol, calle Ricardo Jaimes Freyre, esquina Enrique Finot) y viene precedido de exitosas presentaciones en Sucre, Cochabamba, La Paz y Oruro.



“Serán dos horas en las que no escatimaremos esfuerzo para complacer a nuestro público. Repasamos algunas de mis canciones viejas, que suenan impresionantes a dueto con mi hijo; muchos no encuentran diferencia en el tinte de la voz, pero él les agrega fortaleza y energía”, comentó Ortuño a EL DEBER y prometió que no faltarán clásicos de su autoría, como Secreto amor, Aquella noche de mi partida, No vuelvo a amar, entre otros.



Con más de cuatro décadas de trayectoria artística Yuri Ortuño León (59) es un referente del folclore boliviano, que viene avalado por 60 discos y 660 canciones compuestas. Siempre activo y creativo, el músico orureño radicado en Cochabamba publicó el año pasado su libro autobiográfico Cómo duele el corazón, que escribió durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.