Las series de Marvel (Netflix) ahora están en Disney Plus

A finales de junio de este año, Disney Plus recibió en su catálogo todas las temporadas de las series que Marvel hizo con Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist y The Defenders. Debido a que tocan temas más para adultos, llegaron con cambios a la plataforma.

Todas estas series fueron producidas por Netflix y Marvel Televisión, como una especie de vertiente de la segunda fase del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) de Marvel Studios.

Los planes de Disney de lanzar su propia plataforma de streamimg: Disney+ deterioraron la relación entre Marvel (de la cual Disney es propietaria) y Netflix, causando que las historias de estos justicieros sean canceladas y queden prácticamente fuera del canon oficial de Iron Man y compañía.

Este es el contenido que se puede ver:

- Daredevil temporada 1, 2 y 3

- Jessica Jones temporada 1, 2 y 3

- Luke Cage temporada 1 y 2

- Iron Fist temporada 1 y 2

- The Punisher temporada 1 y 2

- The Defenders temporada 1