Libro Amarillo, un proyecto desde la visión de los artistas jóvenes

“Pienso en la práctica del arte desde la reflexión y enfatizo en la importancia del proceso para el desarrollo de una obra o de un trabajo de investigación, por eso, ejercer el oficio sin espacios para cuestionarse, me parece absurdo”, afirma Roxana Hartmann.



Motivada por estas reflexiones, la artista ha llevado adelante el proyecto Libro Amarillo, que incluye una muestra de arte contemporáneo de 10 obras de 13 artistas jóvenes y colectivos (Andrea Terceros, Bonitas & Precarias, Cdc -Christian Lanza, Daniel Sanz y Cristian Laime-, Christian Alarcón, Christopher Wilstermann, Kelly Ledezma, María José Vera, Randy Rojas, Sofía Moreno y Wara Cardozo).



La curaduría estuvo a cargo de Hartmann y la exposición se presenta desde hoy hasta el 8 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo (Sucre, esquina Potosí).



Libro Amarillo es un proyecto dinámico. Los 13 artistas trabajaron en base a su propuesta y recibieron charlas virtuales de los colaboradores nacionales e internacionales: Andrés Hernández (Cuba-Brasil), Lorena Tabares (Colombia), Alejandra Alarcón (Bolivia-México), Andrés Mora (Chile) y Alejandra Dorado (Bolivia).



Estos encuentros sirvieron para fortalecer el proceso creativo individual de cada artista y al mismo tiempo construir una red de estudio y reflexión en torno a la escena local y a las inquietudes de cada uno.



“Ser parte de esta construcción me emociona porque, además de habernos acercado como artistas, hemos podido dialogar. Todos han dado lugar a repensar sus propias formas. La comunicación, a distancia con la mayoría, y la predisposición a escuchar fue fundamental. Con esta curaduría confirmo que mi interés en la investigación es genuino y que quiero seguir produciendo proyectos propositivos”, expresa Hartmann.



“Hacer siempre lo mismo no es un buen síntoma, por eso, Libro Amarillo es una plataforma que empuja a salir de esa comodidad y obligarse a pensar y repensar”, añade la artista.



Libro Amarillo presentará la exposición de los proyectos en tres salas del céntrico museo cruceño. Luego habrá un conversatorio con los artistas el viernes 9 de septiembre y una charla sobre Procesos Creativos con Roxana Hartmann el 16 de este mes. En enero se lanzará el libro que recopila todo el proceso de los 10 proyectos y la exposición de septiembre de 2022.



El libro recopilará todos los talleres, charlas de artistas, de curadores internacionales que los seleccionados tuvieron estos cinco meses, el intercambio de ideas y los procesos, así como ensayos escritos por los participantes.