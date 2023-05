Linda González: “Hay historias para contar de gente que lucha y alcanza sus sueños”

La noticia de una posible enfermedad terminal y la inquietud de hacer un periodismo humano dio origen al programa Aquí Estoy. Eran las tres de la madrugada cuando Linda González Peppla se levantó y dijo “aquí estoy” y se imaginó contando historias de personas que luchan por sus sueños.

Así recuerda sus inicios la productora y conductora del programa que se emite por EL DEBER Radio y que hoy cumple su quinto aniversario.

La comunicadora social celebra con gran emoción el recorrido de su proyecto, que busca destacar el trabajo de las personas y de los hacedores de cultura. Este trabajo le valió un reconocimiento de los Premios Maya 2022 como el “Mejor Programa Cultural en Radio” de Bolivia.

El programa se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 15:00 y lo hace con música de fondo de autores bolivianos. “Es una manera de apoyar a los artistas del país”, manifestó Linda a EL DEBER.

El programa ya traspasó fronteras y llegó a Chile y Argentina donde encontró historias de vidas que sorprendieron a la conductora. En esta entrevista, González contó sus inicios y adelantó los proyectos que tiene.

¿Cómo nace Aquí Estoy?

Hace más o menos seis años cuando dejo la Red Uno inició esta aventura. Justo en este tiempo, también me salí de mi casa y fue como un reencuentro conmigo misma. Ya tenía la idea de hacer un periodismo más humano. De hecho, creé la marca “Más humanos”.

Cuando entro a EL DEBER estaba con esta idea y me ofrecieron trabajar en la radio. Entonces se me ocurrió, a las tres de la mañana, la idea y fue ahí mismo que le puse el nombre al programa y definí cómo se realizaría.

Son cinco años de su programa ¿Cuál es la diferencia entre sus inicios en comparación de ahora?

Son historias de personas de todas las edades y qué dicen aquí estoy con mi emprendimiento o pasé de todo, pero aquí estoy. Inicialmente lo conducía con Ronaldo Vaca Pereira, pero por los compromisos musicales que él tenía ya no pudo seguir, así que seguí sola. Fue muy interesante porque empezaron a escucharnos bolivianos en Europa y de otros lugares.

Estoy feliz porque son cinco años, que no fueron fáciles. En la pandemia nos reinventamos, hacíamos programas desde mi casa por Zoom y ayudamos a muchas personas necesitadas. En el caso de la Chiquitania fuimos ese puente de ayuda. Lo que hace el programa es sumarse a causas para poder ayudar.

Dar continuidad a un programa es un reto en éstos días ¿Cómo se logra?

Muchos me dieron la espalda y me dijeron “tu programa no vende”. Me decían que a la gente le gusta el morbo o escuchaba comentarios de que mi contenido era muy blanco y que se necesitaba otro tipo de periodismo. Y así fui escuchando ese tipo de voces y obviamente cerré mis oídos porqué tengo una visión muy clara sobre este periodismo más humano. Siento que desde el lugar desde donde estoy hay historias que se pueden contar de gente que lucha y alcanza sus sueños.

Ahora mismo sigo tocando puertas para seguir y no cesar en demostrar que el periodismo no son sólo noticias frías, y que se puede ser empático y humano.

Periodismo más humano ¿Cómo nace este enfoque?

Hace seis años estuve con problemas físicos y me dijeron que tenía la posibilidad de tener cáncer. Eso me hizo pensar y me pregunté ¿que estoy haciendo con mi vida y cuál es mi propósito? Es ahí donde empieza mi búsqueda y ahora aquí estoy con más ganas de seguir.

¿Qué entrevistas recuerda más?

Cada entrevistado marcó muchas cosas en mi vida y realmente te llegan al corazón. Recuerdo a un joven que a sus 21 años tuvo un accidente en la piscina. Quedó paralítico y continuó con su vida y su trabajo. También una joven chilena que se quemó gran parte de su cuerpo resultado de la explosión de su celular. Actualmente, ella lleva la bandera de quererse como uno es. Son historias de mucho valor.

¿Qué proyectos se vienen?

Se vienen más viajes, podcasts y una alianza estratégica con jóvenes que coinciden con este pensamiento de hacer algo positivo.

También vamos a salir por la pantalla chica a través de Solo Noticias de 14:00 a 15:00. Otra cosa muy importante que se viene es un proyecto con EL DEBER, que será muy valioso para la comunidad. Vamos a reconocer la trayectoria y el trabajo de las personas.

Lea también Dw Uruguay: buscan a desaparecidos "con más fuerza que nunca" La organización "Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos" anunció la 28 edición de la "Marcha del Silencio".

​