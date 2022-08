Linda González: “No hay tiempo de lamerse las heridas; hay que creerse lo que uno predica”

“La doctora estaba impresionada, dijo que nunca había visto algo así. Afortunadamente con ella estuvo un médico colombiano, que llegó para dar capacitaciones. No podían creer todo lo que me extirparon”, dijo Linda.

Con los miomas, también se fue el útero de Linda, y la ilusión de verse en otro ser. A pesar de lo doloroso, quiso compartir su experiencia para que las mujeres no cometan su error, dejar la salud para último momento.

“En la mayoría de mis entrevistas noté que las mujeres, por temor a enfrentar malas noticias, no van al médico. Vayan, no teman”, exhorta.

Y aunque siempre se ve contenta, confiesa que no es de acero, que a veces se desmorona, pero que no se permite permanecer en el piso, porque tiene que sostener a sus padres, a sus hermanos menores , y sobre todo, porque debe ser coherente con el mensaje que predica en la radio y la televisión.

A solas, en su vehículo, o ni bien cruza la puerta de su casa, ha estallado en llanto. También cuando le dieron la noticia del cáncer de su papá, poco antes del programa de TV, y tuvo que maquillarse varias veces en el set porque no lograba contener las lágrimas.

“No debemos detenernos a lamernos las heridas, es pérdida de tiempo. Hay que salir adelante, creerse lo que uno predica, seguir contando historias, ayudando. En el momento en que piense con egoísmo, me perdí, porque empieza la victimización, conmiseración. Es lo opuesto de lo que hay que alimentar”, afirma.

Incluso empezó con un proceso de inseminación, pero su espíritu conservador no la dejó seguir. “Pensé en el niño, y si le preguntaban quién es su papá. Era una manera egoísta de ver las cosas. Yo quería que el niño supiera quién era el papá y quién la mamá. Quizás soy a la antigua”, confiesa.

Si algún día llegaba a ser mamá, Linda no quería ser egoísta, no en el sentido de que todo mundo le decía que tuviera un hijo para que la cuidara ‘de vieja’. “Pero es una manera de ver el mundo egoísta, es como decir voy a traer un empleadito para que me cuide”, opina.