Lois está lista para conquistar los grandes escenarios

La noche del 25 de julio fue una de las más importantes en la vida de Lois Pfeifer. Ese sábado, la joven artista de 15 años subió al escenario del teatro Eagles para interpretar como solista el Concierto para violín en Mi menor, Op. 64, del alemán Felix Mendelssohn, junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz de la Sierra.

“Magnífica”, fue uno de los adjetivos que más se oyeron entre las reacciones del público que apreció la presentación. “Genial”, “inolvidable”, fueron otras de las expresiones.

Y es que las actuaciones de Lois en los dos conciertos de la orquesta dejaron no solo un grato recuerdo en la mente y los oídos de los espectadores, sino también la pregunta: ¿Quién es ella?

Lois se ganó el derecho de estar en la temporada de conciertos, luego de obtener el primer lugar en el Concurso de Música Clásica-Bolivia 2022, organizado por la Filarmónica y la Universidad Central de Arkansas de Estados Unidos. El triunfo también le valió recibir una beca de estudios en la universidad estadounidense.

El camino

Lois nació en 2007, en el hogar formado por Daniel Pfeifer y Radka Pfeifer, en Aquisgrán (Aachen), ciudad ubicada al oeste de Alemania.

Según comenta su madre, Lois demostró tener habilidades para el canto a los tres años, por lo que unos amigos le recomendaron que aprendiera algún instrumento. Radka optó por el violín, porque ella también lo tocaba.

Encontró un lutier que logró que la pequeña se enamorará del violín. Sin embargo, su madre notó que la clase no era lo que la niña necesitaba, porque no se enfocaba en los infantes. Buscando otra alternativa, se encontró con el Método Suzuki, que, aunque en Alemania no es muy conocido, le permitió enseñarle en la casa con libros y otro material de apoyo.

Al poco tiempo, Bolivia se convirtió en el destino de los Pfeifer. La familia llegó al país y se estableció en Samaipata, donde trabajaron en el Hogar de Niños de la población de los valles cruceños.

Los padres de Lois no querían que abandonara su pasión por el violín, por ello la inscribieron en la Escuela de Cuerdas Suzuki, dirigida por Magali Pinto.

Mientras vivían en Samaipata, le resultaba difícil pasar clases en la capital cruceña, por la distancia y las condiciones inestables de la carretera. La familia, que creció con el nacimiento de Joshua, Sarah y Johannes Pfeifer, los hermanos menores de Lois, encontró una casa campestre en La Guardia, donde viven actualmente y disfrutan de la vida rodeada de naturaleza y acompañada por la música.

“El sueño de Lois era tocar con la Filarmónica. Fue algo hermoso, que lo disfrutó mucho”, expresa la orgullosa madre.

Lois, por su parte, cuenta que viene escuchando e interpretando el Concierto para violín de Mendelssohn desde los cuatro años, por ello fue que se alegró mucho cuando supo que lo iba tocar con la orquesta.

Otras obras que le gusta tocar es Preludio y Allegro, de Fritz Kreisler y el Concierto para violín N° 5, de Mozart. Con esta última se graduará de la Escuela.

Orgullosa, también se manifestó la profesora Magali Pinto, que recuerda que Lois está en la escuela desde los seis años y asegura que su evolución “ha sido impresionante”.

“Lois es muy virtuosa, pero, sobre todo, es muy disciplinada, nunca se rinde y nos demuestra a todos que está a la altura de los más grandes desafíos. Ella ha creado un hábito de prácticas diarias, apoyada por la misma metodología del programa Suzuki y por los padres, que son fundamentales en este aspecto. Una niña de 15 años nos enseñó a todos en la Escuela lo que significa exigirse a sí mismo para alcanzar un objetivo”, afirma Pinto.

Los cuatro hermanos Pfeifer estudian en la Escuela. Aunque sus padres ignoran si todos terminarán dedicándose a la música, saben que no se equivocaron al guiarlos por la senda de este arte.





Lois, su madre, Radka, y sus hermanos Joshua, Sarah y Johannes







Lois es aplaudida por el director de la Filarmónica, Isaac Terceros