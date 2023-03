Los nuevos roles de papá

No es un cambio de la noche a la mañana. Todo lo contrario. Es un proceso lento en el que conviven viejas tradiciones familiares y sociales, junto a prejuicios que no son fáciles de superar. Sin embargo, los papás de hoy parecen dispuestos a resquebrajar la figura del padre autoritario que impone disciplina en la familia, que solo se involucra en la crianza de los hijos como sostén económico del hogar y que deja las demás tareas de la casa a la madre.

El entrenador y director del gimnasio Bless Fitness Club está casado con la fotógrafa Lauren Wille y confiesa qué ahora siente que ambos tienen la mayor de las responsabilidades en sus manos. “La vida laboral también la tenés que adaptar para dedicarle más tiempo a ellas. Entreno más rápido porque quiero llegar a casa para verlas, salgo menos de casa de lo que salía antes .Cambió mi óptica de la vida completamente”, cuenta Hermes que no tiene reparos en compartir tareas del hogar con su esposa y no como algo excepcional, sino como parte de la cotidianeidad.

Es precisamente en la calidad del tiempo que le dedica a su hijo de cuatro años, lo que prioriza Vladimir Mérida, ingeniero electrónico que trabaja en el área petroler a y que debe ausentarse a veces por un par de semana del hogar que ha formado con Rosa Limón. “El tiempo que tengo de descanso, cuando regreso, se lo dedicó ‘full time’ a mi enano. Lo baño, lo llevo a la guardería y trato de que esté conmigo. No solo para aprovechar los tiempos de mi ausencia, sino también, para que mi esposa tenga un poco de descanso por los días que ella se ha hecho cargo de él”, cuenta Vladimir, que admite que la paternidad le cambió la mirada que tenía hacer de la crianza de los hijos “Creo que hoy en día no podemos educar a nuestros hijos, como lo hacían nuestros padres.

Antes mi padre me decía no lo vas hacer porque no y nunca me daba una explicación. Ahora es prudente explicarle al niño, por qué no lo puede hacer y si lo hace qué es lo que puede pasar. Para mí es un error tratar de educar a tus hijos como se hacía antes con autoritarismo. Un niño que crece con miedo a su padre no le tendrá respeto sino temor”, dice Vladimir.