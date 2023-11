Los Rolling Stones vuelven de gira y empiezan en EEUU

La gira, por el momento, solo abarca Estados Unidos y Canadá, con 16 ciudades programadas entre el 28 de abril de 2024 en Houston (Texas) y el 17 de julio en Santa Clara (California). Hasta ahora, no se ha anunciado una gira en Europa. La última en el continente fue en 2022.

El disco cuenta con la participación de varias estrellas como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder. Pilar de los Beatles, McCartney toca el bajo por primera vez con los Stones en "Bite My Head Off".