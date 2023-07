Magela Baudoin, la escritora boliviana que rompe brechas

He tratado de sustraerme de las expectativas externas e internas que pueden generar los premios, entre otras cosas porque no me gusta hiperbolizar el éxito, como tampoco el fracaso. Así que escribo cuando y como puedo, de ahí que pase lo que tenga que pasar.

En el momento que hay, noches, fines de semanas, feriados, muy temprano en la mañana. No importa si hay calma o no, aunque es verdad que prefiero que no haya nadie alrededor. Las condiciones para la escritura nunca son ideales porque nadie puede vivir de la escritura, o muy poca gente puede hacerlo. Conozco pocos escritores que no tengan que hacer mil cosas para escribir y procurarse sustento. Entonces es lo que hay y está bien.