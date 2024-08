Marcos Malavia: "Donde no hay arte, la violencia va y toma ese espacio; no nos extrañemos que Santa Cruz se vuelva más violento"

Esta es la segunda película que voy a rodar, estamos en la etapa de desarrollo, el productor es el mismo que produjo la película El Novio de la Muerte, que se llama Christophe Baudin. Es un excelente productor con el cual me he llevado muy, muy bien y que ha puesto un esfuerzo extraordinario para la película y que cree en el cine boliviano. Eso es muy importante. También tengo la suerte de estar con una buena coproductora aquí en Bolivia, que es Claudia Gaensel. Y me gusta mucho porque voy a trabajar con dos productores que creen y apuestan por el trabajo. Y nuevamente, la participación boliviana aquí es importante. La película va a salir con el sello boliviano.

¿Por qué? Porque el arte hace de la persona empática, cultiva la capacidad de escuchar y ver al otro. Donde no hay arte, la violencia va a tomar ese espacio . No nos extrañemos que Santa Cruz se vuelva más violento.

En materia de producción yo no voy a participar, ya hay dos productores. Yo me estoy dedicando a pulir el guion, a adaptar mi novela . Porque la adaptación cinematográfica es otra cosa. La escritura de novela es como decía mi amigo Alejandro Jodorowsky : escribir una novela es como tener un grillo en la oreja que te cuenta, solamente a ti . Él está contando la historia al que la va a leer. Uno crea su propio escenario.

El problema es que cuando vengo aquí me chupan la sangre y no puedo moverme, hay tanto trabajo con los chicos, no puedo dejarlos un día, entonces, ir hasta Huanuni sería una expedición, pero voy a ir, sí, sí, claro que voy a ir. No ha cambiado, casi nada.