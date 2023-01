Marie Kondo, la celebridad de la limpieza, se rinde ante el “desorden” por la llegada de su tercer hijo

"Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección", escribió en su página web la experta japonesa en organización.

“Ahora no está completamente ordenada, pero supongo que podría llegar a ese punto si me pusiera a limpiarla durante una o dos horas”, dijo en la oportunidad.

En su último libro, "Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life" ("Kurashi en casa: cómo organizar tu espacio y conseguir tu vida ideal"), la influencer explora el concepto japonés de kurashi, o "forma de vida", ampliando formas sencillas de "desatar la alegría cada día y llevar una vida alegre".