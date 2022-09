Mi vieja Santa Cruz: Se mueve una loseta y se cuentan historias

Los relatos de Chucho, el roto, Kalimán y programas como 300 millones eran sus preferidos. Y pocas veces les decía no a unas escapadas a la radio a cantar, a correr en bicicleta o a manejar los autos a pedal. El patio de la casa de Landívar era la canchita del barrio a la que llegaban sus amigos. Ahí, los infantes jugaron intensos partidos de fútbol y décadas más tarde fueron líderes departamentales y grandes empresarios que, hasta ahora, mantienen su amistad.

Caminar por las calles, compartir con los vecinos y la arquitectura tradicional es la parte romántica de vivir por el centro, de acuerdo con el escritor Javier Sandoval, que creció por la calle Campero. “En los 80 y 90 aún había un espíritu de vecindad, que ahora se ha perdido. Ya casi no nos conocemos, nos volvimos a reconocer en los días del paro cívico”, cuenta. Según su experiencia, nacer y vivir en el centro fue raro y bonito a la vez. Bonito, porque todo era cerca, llegaba dando unos cuantos pasos al mercado o a la galería Casco Viejo.

Entre las cosas raras, no habían canchas de fútbol y no podía andar en bicicleta, hacerlo por las losetas y aceras es complicado. “Uno está tan acostumbrado al centro y recién suenan las alarmas cuando aparece el proyecto de sacar las losetas. Es algo, exagerando un poco, como que te corten una pierna, para los que conocemos la historia”, manifiesta Sandoval.

Nacida en la maternidad Percy Boland, la profesora María del Rosario Pedraza Leaños cuenta con orgullo que pudo disfrutar de la Santa Cruz de tierra. “Eran unos arenales hermosos, luego vinieron las losetas, pero antes de esto pusieron el alcantarillado, que era unos tubos grandes que, para ponerlos, abrieron unas zanjas donde todos los muchachos se metían a jugar. Yo no, porque no me lo permitían”, recuerda la profesora.