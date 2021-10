Michael Caine anuncia que se retira de la actuación a los 88 años

Escucha esta nota aquí

Michael Caine se retira de la actuación. El actor británico de 88 años ha anunciado en una entrevista que 'Best sellers' será su última película. Antes, eso sí, llegará a la gran pantalla 'Medieval'.

Con una excelsa carrera, en la que ha trabajado en más de 150 películas, el veterano actor ha explicado en el podcast 'Kermode and Mayo' que uno de los motivos de su retirada es el desencanto con la industria. “Nadie está haciendo películas que quiera hacer”, dijo.

Además, ha esgrimido motivos de salud y la necesidad de ahondar en su nueva faceta como escritor. “Es gracioso que Best Sellers sea mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta mis piernas, así que no puedo caminar bien... Y también escribí un libro, un par de años, que tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!”, aseveró.

Michael Caine es, junto a Jack Nicholson, Paul Newman y Laurence Olivier, el único actor que ha sido nominado a los Óscar en cinco décadas. Además, fue nombrado Sir, como su 'colega' Sean Connery, por la Reina Isabel II.

Ícono de la industria cinematográfica británica, el actor, que empezó su carrera delante de las cámaras en la década de los 50, ha trabajado en películas como 'The italian job', 'Alfie' o 'Zulú', entre otras. Más recientemente, ha aparecido en la trilogía del 'Caballero Oscuro' de Christopher Nolan, en la que interpretó a Alfred, el leal mayordomo de Batman. Bajo las órdenes de Nolan el público también ha podido disfrutar de su talento en 'El gran truco', 'Origen','Interstellar' y 'Tenet'.