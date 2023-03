Miguel Mateos: "La música es melodía, ritmo y armonía, eso es algo que se estudia y se perfecciona"

Sigo sintiendo placer, sobre todo ahora que estoy en una etapa más madura. He aprendido a manejar más los tiempos, los espacios, las interpretaciones, saber cuándo hablar, cuando no, cuándo ponerme tranquilo y a disfrutar, fundamentalmente. Es un grado de disfrute maravilloso en cada presentación.

He aprendido mucho, he tocado por toda América en distintos lugares; chicos, medianos y grandes. Y el aprendizaje es justo la valoración del mérito, la valoración de haberme dado cuenta que mirando para atrás hice siempre lo que creí que era conveniente hacer y tuve la necesaria fortaleza para, cuando en algún momento estaba al borde, no caer en el abismo. Mi familia ha sido muy importante en todo esto.