Miley Cyrus también estrena canción con indirectas para su ex

Pero la alusión más comentada es que en 2013, Hemsworth reveló que su canción favorita era When i was your man, en la que Bruno Mars desea que otro hombre "compre flores" a la mujer de la que está enamorado. A ello, Cyrus responde en el coro, dejando en claro que puede hacer muchas cosas sola. "Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo tomar mi propia mano", expresa.