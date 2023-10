Millie Bobby Brown anhela nuevos proyectos tras el fin de Stranger Things

Pero el sentimiento no es exclusivo de Millie Bobby Brown. Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike en la serie, compartió sus pensamientos sobre el cierre de esta etapa."Trato de no pensar en eso para no volverme loco. Creo que es triste, pero es necesario. Casi se siente como una graduación", expresó Wolfhard. Describió la experiencia como emocionante, nerviosa y llena de todas las emociones posibles.