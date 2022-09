Milton Cortez: “Esta película (‘Pseudo’) los mantendrá a todos al borde de las butacas del cine”

¿Quién no conoce a Milton Cortez? (60). Y no es por nada, pero su larga trayectoria lo ha hecho conocido en varios países.



Y es que el beniano empezó su carrera a los 10 años, y desde allí fue cultivando lo que es hoy en día un reconocido cantante y actor.



En esta ocasión llegó desde México, donde reside desde hace varios años para presentarnos Pseudo, película dirigida por Gory Patiño y Luis Reneo y donde Cortez es uno de los protagonistas haciend el papel de Martín. Si quieren verlo en acción lo podrán hacer desde este jueves 8 de septiembre en los cines del país.



La película tiene como trama el robo de identidad que involucra a un taxista con una célula extremista que intenta evitar un Golpe de Estado. La conspiración frustrada en un mundo de intrigas, traiciones y planes que salen mal es lo que se podrá apreciar en Pseudo.



- ¿Cómo fue el proceso de filmación de ‘Pseudo’?



El argumento es interesante, lo básico que podemos resumir de este filme, fue la grabación. Para mí sin duda fue una experiencia maravillosa, porque está creado en atmósferas urbanas interesantes. Hay escenas que tienen mucha acción y cosas inesperadas, pero toma un giro interesante cuando se trata de explorar un inframundo que quizás muchos bolivianos ignoran.



Como boliviano estoy orgulloso de poder participar de una producción de este tipo, además de conocer a mis directores, me integré más a ciertos sectores que están marginados, fue bueno de conocer sus historias.



- Participaste en muchas producciones nacionales e internacionales ¿Cómo definirías el ambiente de trabajo de este filme?



Fue muy lindo colaborar con grandes artistas, sin duda fue una experiencia muy bonita, Gory Patiño siempre escuchó nuestras propuestas. Hemos tenido mesas de trabajo interesantes. Estoy agradecido con Dios porque voy aprendiendo más y más.



- ¿Qué veremos en Pseudo?



Ustedes encontrarán un argumento original con situaciones inesperadas, con mucha acción y suspenso. Van a encontrar un mundo bastante desconocido para todos, es un ambiente interesante muy rico para la cinematografía; es un viaje interesante.



- ’Pseudo’ marca tu regreso al cine boliviano ¿Cómo lo viviste?



Cada vez que regreso me encuentro con cosas gratas, con gente que se está encaminando a un lugar muy digno.



Es un argumento que los guionistas han tenido que pensar mucho, porque esta película los tendrá al borde de la butaca. Es un retorno muy lindo para mí, con la manufactura boliviana. Quiero que las personas vean por qué he disfrutado participar con estos dos grandes directores.



- ¿Los bolivianos debemos apoyar lo nuestro?



Tenemos la obligación de apoyar a lo nuestro, muchas veces los productores quedan endeudados. Ellos dejan todo por su pasión, dejar el nombre de Bolivia en alto, por eso debemos apoyar al cine boliviano.



- ¿Dónde fue grabada la película?



Grabamos por un mes en La Paz, donde fue de pura acción, siempre quise grabar ahí. Esta es la tercera película que grabo en Bolivia. La primera fue “Jonás y la ballena rosada”, la cual me llevó a ser conocido en el exterior.



- ¿Qué expectativas tienes con esta película?



Quiero que las personas puedan entender, que muchas veces hay una especie de desencanto por la política y cómo se mueven las cosas por dentro. Y que las ideologías que no están acompañadas por convicción no sirven de nada, cuando de pronto se cruza un fajo de billetes y se desmorona todo el aparato ideológico.



- ¿En qué momento de tu vida te encuentra esta película?



La película en este momento me encuentra en un lapso de meditación con respecto a lo que viene. Tengo muchos conciertos y he estado ocupado en ello, pero quiero reflexionar acerca de lo que se viene. He hecho una buena labor en Netflix y en otras películas y quiero seguir en ese camino. Además, debo medir mis tiempos entre dedicarme a la canción y a la actuación. Quiero hacer brillar a mi país, ya que desde abril del año pasado me he dedicado a eso, quiero llegar a donde todos los bolivianos estén.



PERFIL



TRAYECTORIA | Comenzó su carrera artística en los años 70, como integrante de una banda de heavy metal y grabó su primer disco a los 13 años y desde 1996 reside en la Ciudad de México.



LAS NOVELAS | Actuó en 11 telenovelas entre ellas: Laberintos de pasión, DKDA Sueños de juventud, Salomé, Destilando Amor, Tormenta en el Paraíso, entre las más conocidas.