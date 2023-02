Muere Carlos Saura, el último director clásico del cine español

"Estoy vivo, que ya es un milagro. Nunca imaginé vivir tanto. Cuando era joven y veía a gente de 60 años pensaba que era mayorcísima. Ahora tengo casi 91 y aún me siento joven. Cuando uno para, está muerto . Tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona, por lo que nunca lo he considerado un trabajo", expresó, dejando aflorar su pasión.

"Empecé siendo fotógrafo, luego fui a la Escuela de Cine, he dirigido ópera y teatro, he publicado novelas y he hecho exposiciones de mis dibujos. No me puedo quejar, pero lo bueno es que es una profesión que siempre te permite hacer cosas diferentes", expresó.