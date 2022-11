Muere Jason David Frank, el 'eterno Power Ranger verde', a los 49 años

Los seguidores del 'eterno Power Ranger verde' podrán verlo en Legend of the White Dragon , que convocó a otros actores de producciones pasadas como Jason Faunt (Ranger Rojo en Power Rangers Time Force) y Ciara Hanna (Megaforce Amarillo en Power Rangers Megaforce). La película está en fase de producción y se estrenará en 2023.

Walter Emanuel Jones, quien dio vida al Ranger negro, Zack Taylor en las temporadas 1 y 2 fue el primero en pronunciarse. "No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia", posteó el actor.



Karan Ashley, que personificó a Aisha Campbell, Ranger amarilla en las temporadas 2 y 3, también hizo una conmovedora publicación: "Jay finalmente hiciste que me callara. ¿Puedes imaginarme a mí, de entre todas las personas, sin palabras? Sé que es inaudito. Cálmate y limpia esa sonrisa traviesa de tu cara. No durará mucho. Todo lo que puedo reunir es que te amo. Esa no parece ser una frase lo suficientemente grande. Prometo que cuando me ponga en orden, tendré un largo y sentimental discurso que es todo acerca de ti. ¡Te va a encantar! Hasta entonces te amo estoy muy triste y estoy esperando ansiosamente el día en que nos volvamos a ver", señaló la actriz.