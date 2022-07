Muere Nichelle Nichols, la teniente Uhura de la mítica serie de TV "Star Trek"

La actriz Nichelle Nichols, que se ganó la admiración de Martin Luther King Jr. por su interpretación de la oficial de comunicaciones, la teniente Uhura, en la serie de televisión “Star Trek'', falleció este sábado 30 de julio a los 89 años de edad, informó el portal de The Hollywood Reporter.

Nichols, que antes de la serie de TV cantó y bailó con la orquesta de Duke Ellington, murió el sábado por la noche por causas naturales, publicó su hijo, Kyle Johnson, en su página oficial de Facebook.

“Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos e inspiremos”, escribió el domingo. “La suya fue una vida bien vivida y como tal un modelo para todos nosotros”.

Un portavoz de la familia le dijo a The Hollywood Reporter que ella murió en Silver City, Nuevo México. Ella había estado viviendo con su hijo y fue hospitalizada recientemente.

Nichols interpretó a una persona de autoridad en la televisión en un momento en que la mayoría de las mujeres negras interpretaban a sirvientas.

El creador de Star Trek , Gene Roddenberry , la eligió como Uhura después de que actuó como invitada en un episodio de 1964 de otro programa de NBC que él creó.

En el documental "Trek Nation de 2010 ", Nichols dijo que le informó a Roddenberry a mitad de la primera temporada de "Star Trek" de 1966-67 que quería abandonar el programa y regresar al teatro musical, al que llamó "su primer amor".

Sin embargo, un encuentro casual con Martin Luther King en una recaudación de fondos de NAACP, hizo que Nichols siguiera en la serie.

“Me dijo que 'Star Trek' era uno de los únicos programas que su esposa Coretta y él permitirían que sus hijos pequeños se quedaran despiertos y vieran” , recordó . “Le agradecí y le dije que me iba del programa. Toda la sonrisa desapareció de su rostro y dijo: 'No puedes hacer eso. ¿No entiendes que, por primera vez, somos vistos como debemos ser vistos? No tienes un papel de negro. Tienes un papel igual al de los demás'", contó Nichols



“Regresé al trabajo el lunes por la mañana, fui a la oficina de Gene Roddenberry y le conté lo que había sucedido durante el fin de semana. Y me dijo: 'Bienvenida a casa. Tenemos mucho trabajo por hacer.' ”

Nichols interpretó a Nyota Uhura , quien procedía de los Estados Unidos de África en el futuro, en las tres temporadas de la serie, que presentaba una tripulación multiétnica y multirracial a cargo de la cubierta del Starship Enterprise.

Repitió el papel en las seis películas de "Star Trek" desde 1979 hasta 1991, en series animadas y varios videojuegos y en un episodio de 2002 de "Futurama".

En las tres películas recientes de Star Trek dirigidas por JJ Abrams y Justin Lin, Uhura fue interpretada por Zoë Saldana . (Celia Rose Gooding la interpreta en la nueva serie de Paramount+ Star Trek: Strange New Worlds ).

En el episodio original de Star Trek "Plato's Stepchildren", que se emitió por primera vez en noviembre de 1968, Uhura y el Capitán Kirk (William Shatner ) compartieron un beso interracial. (No pudieron evitarlo; según la trama, los extraterrestres los obligaron a hacerlo).

Cuando los ejecutivos de NBC se enteraron del beso durante la producción, temieron que las estaciones en los estados del sur no transmitieran el episodio, por lo que ordenaron que se filmara otra versión de la escena. Pero Nichols y Shatner estropearon deliberadamente cada toma adicional.

“Finalmente, los muchachos a cargo cedieron: 'Al diablo con eso. Vamos con el beso”, escribió Nichols en su libro de 1994, Más allá de Uhura: Star Trek y otros recuerdos . “Supongo que pensaron que íbamos a ser cancelados en unos meses de todos modos. Y así se quedó el beso”.

A mediados de la década de 1970 , después de que Nichols reprendiera a la NASA en un discurso por no llegar a las mujeres y las minorías, la organización le pidió que se desempeñara como reclutadora.

“Fui a todas partes”, dijo. “Fui a universidades que tenían sólidos programas de ciencia e ingeniería. Fui invitado en NORAD [el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte], donde ningún civil había ido antes.

“Al final del reclutamiento, la NASA tenía mucha gente altamente calificada. Se llevaron a seis mujeres, se llevaron a tres hombres afroamericanos… fue un logro muy gratificante para mí”.

Entre los que aplicaron a la NASA gracias a Nichols estaban Sally Ride, Judith Resnik , Ronald McNair y Ellison Onizuka . Un documental sobre sus esfuerzos, "Woman in Motion" , se estrenó en 2018.

Nacida como Grace Nichols el 28 de diciembre de 1932, en Robbins, Illinois, un suburbio de Chicago, estudió danza en la Academia de Ballet de Chicago. Cuando era adolescente, realizó giras como bailarina con Ellington y Lionel Hampton, luego cantó por primera vez con la banda de Ellington cuando un artista se enfermó en el último minuto.

Bailó con Sammy Davis Jr. en Porgy and Bess (1959), fue un jugador de dados en Mister Buddwing (1966) de James Garner e interpretó al jefe malhablado de una red de prostitución que golpea a Isaac Hayes en Truck Turner (1974). En 1968, grabó un álbum, Down to Earth .

Nichols apareció como la abuela del ángel vengador Monica Dawson (Dana Davis), quien tiene el poder de imitar cualquier movimiento físico que presencia, en la serie Heroes de NBC .