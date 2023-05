Muere Pete Brown, poeta y letrista del grupo Cream

Brown formó la First Real Poetry Band a principios de la década de 1960, entregando poesía frente a un cuarteto de músicos de jazz que incluía al guitarrista John McLaughlin (más tarde una de las figuras más estimadas del jazz británico por su trabajo con el período eléctrico Miles Davis), y mantuvo una residencia de poesía de jazz en el Marquee Club de Londres. Después de su trabajo con Cream, y una creciente aceptación del canto, llegó una nueva banda que tocaba jazz y blues psicodélicos, Pete Brown and the Battered Ornaments, aunque fue eliminado de la formación después del álbum de 1969 A Meal You Can Shake Hands With en la oscuridad.

Luego vino la banda Piblokto!, que duró de 1969 a 1971 con una formación cambiante, dando como resultado dos LP muy admirados por los fans de la psicodelia británica: Things May Come y Things May Go but the Art School Dance Goes on For Ever, y Thousands on una balsa.