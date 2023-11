Mutares relata una historia distinta en una salita icónica

En los últimos siete meses, el también actor de teatro -de 30 años- ingresó a la salita. Miloz Derpic, como le gusta que le digan, prendió las luces de Mutares, un taller de artes escénicas para no actores. Hizo la convocatoria por redes sociales y armó todo un equipo de novatos, con ganas de actuar. Se convirtió en el mentor de todos ellos, los capacitó en actuación, manejo de la voz, lenguaje corporal, control de las emociones y otras aristas para desenvolverse en un escenario. Ahora, con sus pupilos, la obra El Baúl de la Memoria verá la luz y se abrirá espacio en un campo artístico ya habitado por otras compañías.

“La puesta en escena es muy diferente a lo que se haya visto antes. Cuando uno entiende de historia reconoce inmediatamente a los personajes. Está bien puesta la obra. El mensaje de la obra es importantísimo. No es el pasado lo que manda aquí, es un presente que estamos viviendo y probablemente un futuro que nos puede ir mal si no entendemos de dónde venimos y por qué estamos aquí”, explicó el periodista Carlos Valverde. “No sabía que era su primera obra (sobre la actuación de Gilberto Melgar). El muchacho promete. Va a ser un actorazo”, subrayó y encerró: “la recomiendo, porque a mí me gustó y uno recomienda lo que le gusta. Es una propuesta tan atípica, pero al mismo tiempo tan propia”.