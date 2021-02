Netflix retira 34 películas de su oferta este fin de semana

Escucha esta nota aquí

Cada mes, los usuarios de Netflix se deleitan recorriendo en el catálogo de la plataforma todos los títulos nuevos listos para ser seleccionados. Sin embargo, así como llegan unos, otros se van por temas de licencias y de audiencia.

A pocos días de descubrir lo nuevo del gigante del streaming, vale la pena advertir que algunas producciones están a punto de quedar afuera de la pantalla. Y hay unas que son verdaderas joyas de la cinematografía, como El padrino, en sus tres entregas. Adiós a la familia Corleone y a las magníficas actuaciones de estrellas irremplazables como Marlon Brando, Al Pacino y Robert de Niro.

Por su parte, los amantes del género más terrorífico tienen poco más de un día para ver El conjuro o La casa de cera.

Aquí, el listado completo de las producciones disponibles en Bolivia:

Hasta el 27 de febrero a la medianoche

- People you may know

- Slither: Criaturas rastreras

- La promesa

Hasta el 28 de febrero a la medianoche

- Mi honor se llamaba lealtad

-Maten a Hitler. La suerte del Diablo

- Dudley de la Montaña



- La 92





- El conjuro













- El origen

- El padrino

- El padrino II



- El padrino III



- Cartas de Van Gogh

- Flores

- El informe pelícano

- This is where i live you

- Retribution

- Las aventuras de Rocky y Bullwinkle

- Mujeres en la guerra

- 2 alone in Paris

- La casa de cera





- Las mujeres perfectas

- Ghost Rider: el vengador fantasma

- Godzilla (1998)

- Night Fare

- Los caballeros no tienen memoria

- No es otra tonta película americana

- The seventh sign

- 30 días para ir a la cárcel

- San Andreas

- Amigos con derechos (2011)

- Sala de espera al infierno

- La cruda verdad

- The witness