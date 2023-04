Nintendo "necesitaba participar" en la nueva película de Mario Bros, dice creador del personaje

Cuando Shigeru Miyamoto creó al plomero que rescata a la princesa hace más de cuarenta años, la futura mascota de Nintendo no era más que un puñado de píxeles sin nombre o acento italiano.



Pero este miércoles, Mario, uno de los personajes más famosos en la historia de los videojuegos, debuta en los cines de Estados Unidos como protagonista de "Super Mario Bros.: La película", una nueva producción animada del gigante Universal Pictures.



"Ni yo me imaginaba que Mario crecería tanto", dijo Miyamoto.



"Es como ver una ilustración bidimensional salir del papel y convertirse en un títere en 3D, y luego cobrar vida y convertirse en un humano", dijo el legendario diseñador de videojuegos.



La producción, que llega a los cines luego de recientes y exitosas adaptaciones de videojuegos como "The Last Of Us", es el segundo intento de llevar a Mario a la pantalla grande, luego de la desafortunada película con actores reales de 1993.



En aquella época, Nintendo cedió la libertad creativa a los productores de Hollywood, que desarrollaron una fantasía distópica en el reino de un dinosaurio.



Esta vez el gigante japonés asumió protagonismo.



Nintendo envió al propio Miyamoto para coproducir la película junto a Chris Meledandri, fundador del estudio Illumination, que tiene en su catálogo éxitos como "Mi villano favorito" y los populares "Minions".



"Nosotros no queríamos apenas ceder los derechos, queríamos participar", explicó Miyamoto.



"Y conocimos a Chris. Nos daba confianza que Chris y su equipo trabajara con nosotros", dijo .



"Estaba seguro de que nosotros teníamos que participar", subrayó Miyamoto, quien sostiene que era la única manera de incorporar de forma exitosa el auténtico espíritu del videojuego de Nintendo a la película.



Foco en los personajes