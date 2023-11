"Now and then", el último vals de The Beatles

La nueva canción de los Beatles, titulada Now and then, fue lanzada este jueves a nivel mundial a través de las diferentes plataformas musicales.

La canción extraída de un demo grabado por John Lennon, exintegrante de la agrupación inglesa, fue trabajada por sus excompañeros de banda, Paul McCartney y Ringo Starr, que además incluye partes musicales de George Harrison, exguitarrista del famoso grupo.

Now and then, era una de las canciones de un cassette que Lennon había grabado en su departamento del edificio Dakota en Nueva York, Estados Unidos, a finales de los 70, años antes de ser asesinado.

La canción tenía que ser parte del proyecto The Beatles Anthology, a mediados de los 90, para ser lanzada junto a Free as a bird y Real love, pero fue descartada debido a “problemas técnicos” provocada por ruidos de fondo.

Pero, 30 años después y gracias a la inteligencia artificial (IA), pudo ser trabajada y difundida para que el mundo pueda conocer la última canción de la banda musical más importante de los últimos tiempos.

"Es bastante emotiva y todos tocamos en ella. Es una grabación genuina de los Beatles", dijo McCartney en una reciente entrevista.

Por su parte, Starr manifestó que el proceso fue lo más cercano que estuvieron de Lennon, tras las sesiones de los 90. “Es muy emotivo para todos nosotros. Fue como si John estuviera allí. Fue fantástico", declaró.

El trabajo se realizó en los estudios Capitol de Los Ángeles, Estados Unidos, donde se añadieron los coros, la batería, el bajo, piano y una orquesta, además de partes de guitarra acústica y eléctrica grabadas por Harrison en 1995.

Sean Ono Lennon, el hijo de John, aseguró que fue "increíblemente conmovedor" escuchar a The Beatles trabajar nuevamente juntos "después de todos estos años en que mi padre no está".

"Es la última canción que mi padre, Paul, George y Ringo han hecho juntos. Es como una cápsula del tiempo y todo es muy sentido para mí", confesó.

El cuarteto de Liverpool se separó en 1970. Todos iniciaron carreras en solitario y no volvieron a juntarse.

Lennon fue asesinado frente a su edificio en Nueva York en 1980, cuando tenía 40 años. Harrison falleció de cáncer de pulmón en 2001, con 58.

Now and then se publicará como doble cara A, con el single de debut de la banda en 1962 Love me do y una portada del artista Ed Ruscha.



Este es el enlace para escuchar la canción:

https://youtu.be/AW55J2zE3N4



















