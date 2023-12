Octavia: "Nos hemos vuelto parte del soundtrack de la vida de muchas generaciones"

“Somos un grupo que tiene varios componentes, varias patas. La mesa no se podría parar sin una de ellas (…) Tenemos un compromiso musical más allá de lo que se pueda creer”, cuenta Vladimir.

En tanto que Omar manifiesta: “Nos entendemos bastante bien y somos como cuatro patas de la misma mesa, que cada uno necesita del otro para mantener la estabilidad de la banda , y que somos un aporte a la banda; no es la banda por encima de los intereses personales -hablo musicalmente-, pero incluso personales, de vida. Esas cosas siempre nos han mantenido estables”.

Los artistas reconocen que han tenido una evolución musical en este tiempo, que está ligada a sus gustos e intereses, pero también a los nuevos sonidos que van refrescando su acervo. Cuando en 1996, Coda 3 pasó a llamarse Octavia, no solo cambió de nombre, sino que incluyó música que mostraba las raíces bolivianas ; fue un reto, dice el bajista, y en el camino se encontraron con que “no todo se puede mezclar”, de manera que el límite que se pusieron fue “lo correctamente sonoro”.

Cuecas, zampoñadas y morenadas pueden escucharse entre el material de Octavia, pero con el paso del tiempo su visión fue más allá del reto: “Nos dimos cuenta de que, cuando una canción es buena , puede que tenga quenas o no, la canción va a seguir siendo buena. Empezamos, lentamente, a ‘soltar’ ese mix que habíamos lanzado (…) La actualidad sonora se plasma en nuestra música, y cuando escuchas Octavia de hace años y lo nuevo, te das cuenta del salto que ha habido ”, manifiesta Vladimir.

Omar señala que cada formato tiene sus pros y sus contras, pero también su forma de trabajo específica. Recuerda la manera de trabajar un concepto de álbum, que no solo incluye la música , sino también el diseño, el arte de la tapa, del desplegable que acompañaba las letras. “Era todo un trabajo artístico el que iba por detrás”, recuerda con algo de nostalgia.

“Se ha vuelto mucho más fácil escuchar música, pero hay tanta oferta que ahora tienes que buscar al artista o encontrarlo en una playlist . Si bien es mucho más democrático y fácil de encontrar y escuchar la música, es mucho más difícil llegar a un público si no trabajas adecuadamente”, sostiene el vocalista.

Vladimir es un poco más crítico e indica que, con las plataformas de streaming, hubo una euforia inicial en la que parecía que triunfaría el mejor , pero que, con el tiempo se dieron cuenta que existe un monopolio musical y que los grandes sellos están detrás. En ese sentido, la música de artistas emergentes o de países como Bolivia, no llegan a estar dentro de las tendencias de redes sociales, como Tik Tok, cuestiona.

La segunda lección tiene que ver con estar “encima de todo”, es decir: no delegar funciones y olvidarse de ellas. El vocalista cuenta que hace de todo un poco, están en la producción, en la promoción, etc., no solo en la música.