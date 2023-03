Óscar 2023: Diez reseñas de las nominadas a mejor película

Cinta alemana de Netflix basada en la novela de Erich M. Remarque, una película antibelicista técnicamente preciosa que muestra claramente que se puede hacer un cine al estilo de Hollywood fuera de Hollywood. Hay que recordar que la Academia adora las peliculas bélicas, ejemplos recientes: Dunkerke de C. Nolan y 1917 de S. Mendes, lo que mejoraría sus chances en esta premiación. Si esta película tiene algún ‘pero’ es el hecho de que está nominada en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Extranjera y en caso de no ganar la primera probablemente si consiga la segunda, desplazando de esta manera a la favorita de Latinoamérica: Argentina, 1985.

Triangle of sadness, Ruben Ostlund 2022, es una comedia terriblemente escatológica y mordaz en su crítica contra las clases acomodadas que además propone profundas reflexiones sobre el capitalismo y el socialismo. La sociedad se está yendo a pique y no solamente por culpa de los millonarios asquerosos que van de vacaciones en ese yate convertido en suerte de Arca de Noé; los otros, los tripulantes, también tienen su cuota de culpa en esta sórdida opereta sobre las miserias humanas. La película viene respaldada por su reciente obtención de la Palma de Oro del Festival de Cannes.

The Banshees of Inisherin no es fácil de ver. Esta agridulce comedia trata sobre la amistad, la soledad y la búsqueda del sentido mismo de nuestra existencia, a tiempo de ser una metáfora sobre la guerra civil irlandesa. En esta cinta destaca el tremendo ejercicio actoral de sus protagonistas: El bobalicón Pádraic (de la mano del injustamente subestimado Colin Farrell) y el estoico Colm (Brendan Gleeson). Dirige la cinta el irlandés Martin McDonagh, el mismo de la galardonada “Tres carteles en las afueras de Ebbing”. Verla es como beber una cerveza negra amarga de principio a fin, pero no por eso menos sabrosa.