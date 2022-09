Óscar Barbery: “Los dramas humanos, así sea en tono de comedia, no envejecen”

A algunas personas nos gusta el objeto libro; ese que se puede asir. En honor a ellas está el Tomo 1 impreso. El libro representa la manera tradicional de publicación; lo digital es la manera contemporánea. Ambos procedimientos son valederos y tienen sus seguidores. Además, el libro impreso no excluye la posibilidad de difundirse a través de internet. De hecho, el Teatro tomo 1, que está impreso también, se registra en la internet. Este libro impreso tiene cuatro obras y es como una carta de presentación de los otros tomos, pues contiene una tarjeta con una memoria flash y el código QR con las ya mencionadas 17 obras.

Curiosamente, y a mi entender, las obras de antaño están tan vigentes como las de hogaño y creo saber que se debe a que los dramas humanos, así sea en tono de comedia, no envejecen.

También me siento cómodo en narrativa, pero la historieta y luego el teatro son géneros por los que me he sentido más atraído, porque ambos permiten que las imágenes mentales tengan revelación casi inmediata: la escena dibujada en la historieta; y en teatro está la acción, música, vestuarios, luces, decorado; la escenografía. En narrativa estas imágenes mentales son de revelación mucho más lenta. Hablo de la imagen mental dentro de uno que, al proyectarse fuera de uno, se le revela a uno mismo. ¡Parece un trabalenguas!