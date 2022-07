Padre hace fiesta de cumpleaños a su hija y su mamá no la lleva:"Mi corazón se destroza"

Para muchos padres lo más importante son sus hijos, por lo que quieren lo mejor para ellos, incluso verlos feliz en sus fiestas de cumpleaños; sin embargo, hace unos días, en Argentina, Jonathan Villán sufrió porque su hija no asistió a su fiesta de cumpleaños que él había organizado porque su mamá no la llevó.

A través de su cuenta de Facebook, Villán dijo que él había organizado la fiesta de cumpleaños número seis de su hija Delfina, en tan solo tres días porque le avisaron de último momento, ya que la madre y la niña no viven con él.

"Acá estoy en el cumple numero 6 de mi hija... no pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa". El hombre originario de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, contó que a pesar del corto tiempo hizo todo lo posible por comprar la comida, poner la mesa de dulces, un castillo inflable y regalos "todo hermoso para mi gusto y por solo tener tres días de preparación".

Él solo se había encargado de toda la fiesta, no durmió en toda la noche por los nervios de ser el primer cumpleaños que le festejaba, "me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy feliz, menos yo".

"Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija". De acuerdo a la publicación de Jonathan, por motivos inexplicables "de un minuto a otro me dijo (la madre de la niña) que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular", lamentó.

Tras lo ocurrido, dijo que "hoy empieza una nueva etapa para mi", y que la fiesta que organizó era para que en un futuro su hija vea lo que su papá hizo, "todo como te hubiese gustado a vos. Te amo". La publicación se hizo viral, recibiendo más de 28 mil reacciones y más de tres mil comentarios positivos, por ejemplo: "un gran papá, te felicito", "Sos muy buen padre, lástima la mamá de tu hija", "no te rindas", entre otros.

