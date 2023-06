Piraí Vaca: “Mi nexo con el rock viene desde que tuve conciencia de la música”

El irreverente espectáculo, que se llevará a cabo esos días a las 20:30 en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, se lleva a escena con arreglos complejos y tres guitarras: una clásica y dos electroacústicas; este último instrumento fue todo un reto para el músico, pero le cambió “la manera de pensar, hacer y sentir”, confesó a EL DEBER en esta entrevista.



¿Cómo se animó a interpretar de pie una guitarra electroacústica con cuerdas de metal?

Contrariamente a lo que se pueda pensar, mi nexo con el rock es extremadamente fuerte. Viene desde que tuve conciencia de la música. Es un acercamiento que estaba implícito en mi vida y también quise continuar con lo que fue Rock en la sangre , mi concierto del año pasado, pero esta vez hablando un lenguaje más cercano al rock que se refleja en las cuerdas de metal y tocar de pie. Ha sido la aventura más grande en mis últimos 20 años de vida, que empezó hace algunos meses cuando me dije “quiero hacer esto y de esta manera”. Sin medir las consecuencias me zambullí en una guitarra electroacústica.



¿Del repertorio cuál fue la pieza musical que más le costó lograr?

Las ocho canciones me costaron muchísimo. Empiezo con

The Scientist de Coldplay, que tiene una afinación muy extraña en la guitarra. Para Nothing Else Matters de Metallica tuve que enfrentarme a un proceso largo y entender la estructura de la canción y hacer el arreglo para que vaya de a poco subiendo a un gran clima y que luego caiga. Luego Bohemian Rhapsody de Queen me llevó meses arreglarlo para guitarra y ser capaz de tocarla. Es una pieza endiabladamente difícil. La pieza Stairway To Heaven de Led Zeppelin es sin lugar a dudas la más difícil técnicamente para las manos y para interpretar. También tenemos Phoenix Rising de Annihilator, que no es famosa pero termina siendo de la más aplaudidas porque lleva mucho del espíritu rockero y por último Hotel California; me costó mucho estructurar su arreglo pero se convirtió en la pieza más efervescente.



Uno de sus sueños es crear un grupo de metal progresivo ¿Es solo un deseo o ya está planificando cómo?

Mi sueño es componer y la voz que usaría para hacerlo sería la del metal progresivo. Eso significa música con ritmos complejos y armonía. Si bien la simplicidad tiene una belleza incomparable y yo apunto a ello, tengo una mente a la que le gustan las complejidades y los detalles en su máxima expresión.

Creo que el metal progresivo es la voz adecuada para lo que quiero decir. Es un deseo al que me voy acercando casi sin darme cuenta; ya estoy tocando rock con una guitarra con cuerdas de metal.



¿Cómo describe la diferencia entre tocar una guitarra acústica y una electroacústica?

Las electroacústicas, de otra personalidad, son más sonoras, abiertas y fuertes; la clásica es más íntima y dulce, de otro tipo de belleza. Las dos se complementan.