Piraí Vaca: “Yo vivo solo de tocar la guitarra, aquí y en todas partes”

Una nueva gira se ha convertido en una experiencia inédita para Piraí Vaca en sus más de tres décadas de carrera. Rock en la sangre se llama la serie de conciertos del guitarrista boliviano, que marca su retorno a los escenarios del país, luego de más de dos años. Es una experiencia inédita por ser la primera vez que toca en ocho departamentos y también porque lo hace con un programa compuesto por sus canciones roqueras favoritas, interpretadas con arreglos propios, que dan un toque especial a su propuesta artística.

Canciones de Queen, Sting, Eric Clapton y AC/DC, a las que se añade un set de piezas del cancionero oriental boliviano, convierten a Piraí en una especie de hombre orquesta con solo una guitarra en las manos.

Sucre, Samaipata, La Paz, Cochabamba y Oruro ya tuvieron sus dosis roqueras. Este fin de semana es el turno de Santa Cruz de la Sierra. Los recitales se llevarán a cabo este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio en el Museo Artecampo (tercer anillo externo, casi esquina Roca y Coronado), desde las 20:30.

_¿Qué balance haces de la gira de Rock en la sangre hasta el momento?

Tengo un balance extraordinario de esta gira, no solo porque es la más grande que he hecho en el país (ocho capitales y Samaipata), sino porque estoy presentando un programa casi completamente integrado por canciones con arreglos míos para guitarra sola de música rock y pop, además de música cruceña. Esto significa mucho para mí, porque cada una de estas versiones me han costado, ha sido un gran reto generar algo que me satisfaga y que yo crea que tiene algún valor dentro del mundo de la guitarra.

Oír las distintas reacciones del público respecto de las versiones que hecho es algo que me permite, más o menos, saber dónde se encuentra este trabajo. Entonces, esta gira Rock en la sangre me deja un sabor muy extraordinario, en varios sentidos. Sobre todo, porque es el retorno a mi trabajo. Yo vivo solo de tocar la guitarra, aquí y en todas partes, es una prueba para mí mismo acerca de recrear mis capacidades, de cosas que yo considero muy complejas, de mi capacidad de poder tocar. Estoy casi recuperado de una lesión que me ha perseguido durante casi cuatro años. Así que tengo mucho para festejar internamente, todo gracias a esta gira.

_Uno de los comentarios más frecuentes del público es que se trata de canciones que tocan varias fibras de la generación que vivió el rock en sus mejores años. En ese sentido, ¿cómo has percibido la respuesta de la gente?

La respuesta de la gente me abre la cabeza respecto de mis propias capacidades, con las cuales me debato en gran duda y en gran apreciación, a la vez. Este es un programa que me ha costado muchísimo, técnicamente y emocionalmente, un programa del que dudé mucho inicialmente. Pero al ver la gran respuesta de la gente y ver que a mí mismo me convencen varias de las cosas que están allí, es realmente tranquilizador. La gente ha respondido con mucho fervor ante versiones, como las de Thunderstruck, de AC/DC; Bohemian Rhapsody, de Queen; The shape of my heart, de Sting; Tears in heaven, de Eric Clapton y ante la chobena Lamento Yuki, el carnaval Jumechi y el taquirari El guajojó. Realmente son reacciones que me han permitido ver por dónde va el camino.

_¿Cómo se puede definir al público de Piraí Vaca en la actualidad?

No ha sido mi intención crear un programa de rock y pop para ganar un público, mi trabajo se basa siempre en lo que a mí me interesa, en lo que a mí me gusta y en lo que yo considero que debo hacer en el momento. Si eso me trae un público nuevo, pues, fantástico; si eso me trae un público joven y distinto, pues, me alegro muchísimo de servir a otros que no se han acercado a la guitarra y me alegro porque me sirve a mí también. No se puede aspirar a más en la vida que tener un trabajo que sirva a los demás y que te sirva a vos mismo.

_¿Qué ha sido ha sido fundamental para que esta gira se pudiera concretar?

Los arreglos, por supuesto. Tengo que reconocer que la experiencia de hacer sonar algo muy distinto, empezar a hacer un arreglo y, al final, hacer que se una la brecha que hay entre el uno y el otro, es algo inmenso. Todavía sigo, a estas alturas, cambiando algunos de los arreglos, mejorando, dándome cuenta de que hay algunas cosas que podrían funcionar mejor. Todavía sigo cambiando las cosas, eso me proporciona una experiencia que suma para hacer más arreglos de este tipo. La otra cosa fundamental para que esta gira se concrete es la participación de la empresa privada. Siempre nos aliamos con gente que cree, con empresas a la que mi trabajo les puede servir.

_¿Podemos hablar de un Rock en la sangre 2, con nuevas canciones?

Sin duda alguna, va a haber Rock en la sangre 2, porque han quedado varios arreglos pendientes. Tengo todavía Wish you were here, de Pink Floyd; With or without you, de U2 y varias otras piezas que han quedado pendientes. Sin duda alguna va a haber un Rock en la sangre 2, porque tengo por lo menos cinco piezas más que terminaron fuera de este programa que presentamos.

Por otra parte, en algún momento quisiera dedicarme a las cuecas sucrenses, a las cuecas bolivianas, en general; entonces, hay otros temas que me interesan. Me ha llenado ver los comentarios en las redes acerca de este programa en específico de Rock en la sangre, pero, sin duda, hay más para ofrecer.

MÁS DATOS

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en el Museo Artecampo (tercer anillo externo y Roca y Coronado) desde las 17:00. La venta online se realiza a través de la página https://tour.piraivaca.com. Los precios son 130 (preferencial) y Bs 100 (general).

El programa

Incluye temas como Tears in heaven (Eric Clapton), Avengers theme (Alan Silvestri), Rivers flow in you (Yiruma), Every breath you take (The Police), Shape of my heart (Sting), Bohemian Rhapsody (Queen) y Thunderstruck (AC/DC).