¿Por qué se separaron Chyno Miranda y Nacho como dúo musical?

En 2017, Chyno Miranda dijo al programa de TV El gordo y la flaca, de Univision, que su compañero pidió un descanso para pasar más tiempo con su familia.



"Para ser sincero, estaba descansando en mi casa y surgió darnos un descanso (...) Yo todavía no tengo hijos, estoy practicando para eso. Nacho sí, me pidió descanso un tiempo, pero seguían llegando las cuentas y dije ‘vamos a trabajar’", fueron las declaraciones que recoge el diario peruano El Comercio.



En esa misma entrevista, Chyno desmintió que los problemas económicos hubieran sido otro detonante. "No tengo problemas de dinero, jamás los tendría con alguien a quien yo he querido", señaló.