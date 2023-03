Profesor peruano se disfraza y rapea para dar clases; es viral en Tik Tok

Dicen los pedagogos que el trabajo de un maestro no es enseñar, sino lograr que sus estudiantes aprendan . Juan Ebert Quispe Aguilar tiene clara esa diferencia, así como su vocación, por ello no duda en usar diferentes recursos , como su vestuario caracterizando personajes de distintas épocas de la historia, o el rap que acomoda a los contenidos que comparte con sus estudiantes.

Juan Quispe es un historiador cusqueño , que da clases en un colegio y una universidad, y cuyas clases nunca dejan indiferentes a sus alumnos . Ya sea que use música de moda o que esté ataviado como inca , prócer de la independencia, pero también como personajes de la cultura pop, como el Guasón y la Máscara, da sus clases, las que trascendieron las aulas y llegaron a las redes sociales; profehistórico es su nombre de usuario en TikTok y tiene más 90.1 K de seguidore s. Los medios de comunicación de su país han hecho varias notas debido a su particular forma de trabajo.

“Creo que a mí me hace particular el método de enseñanza que yo aplico en cada sesión de clase. Es para mí una motivación el poder traer a aquel personaje del pasado al presente para que, de esta manera, podamos conocer mejor nuestra historia. La idea nació a raíz de una sesión de clase, cuando los alumnos, de alguna u otra manera, estaban un poco desmotivados; ahí se vino la idea de poder personificar a varios de nuestros próceres, también de la independencia y, por qué no decir también, a nuestros padres de la cultura andina”, manifestó en una entrevista efectuada por un medio peruano, que el profesor subió a su grupo de Facebook denominado Aprendo con el Profesor Juan Quispe.