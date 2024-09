Prohíben a Justin Timberlake conducir por Nueva York por manejar ebrio

Según fuentes cercanas al caso informaron a TMZ que Timberlake acepto un acuerdo de culpabilidad, en el cual se retirará la acusación inicial y se le impondrá una multa de entre 300 y 500 dólares, cuya cantidad exacta será determinada por un juez durante una audiencia programada para el viernes.



Como parte del castigo, Timberlake no podrá conducir en el estado de Nueva York por un año, luego de que se negara a realizar una prueba de alcoholemia en el momento de su detención. Durante una audiencia anterior, su abogado, Edward Burke Jr., negó las acusaciones y solicitó la desestimación del caso, argumentando que el agente encargado de la detención cometió errores, según E News!



Según declaraciones al New York Times, Timberlake afirmó que antes de ser detenido, había cenado con amigos en Los Hamptons y consumido "un martini". Sin embargo, el informe policial indica que el cantante ignoró una señal de alto y no se mantuvo en su carril correspondiente.



El acuerdo será presentado oficialmente ante el tribunal en la próxima vista, y se espera que Timberlake cumpla con las sanciones establecidas.